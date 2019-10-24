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Марина Газманова поделилась секретом, как сохранить женскую чувственность

Женщина призналась, что ей не нравится тренажерный зал, но своего супруга она практически очаровала.

Марина Газманова поделилась секретом, как сохранить женскую чувственность
Олег и Марина Газмановы вместе более 20 лет. Фото: globallookpress.com

Супруга Олега Газманова Марина призналась, что никак не может накачать свое тело в тренажерном зале. Она написала пост в Instagram про чувственность женщины, определив ее как мягкость, гибкость и притягательную сексуальность.

«Думаю, нужно делать твердой свою решительность быть женственной, а не закачивать металлические кубики на животе. Как только я пыталась сделать своё тело твёрдым, оно мстило мне, заболевая», — пишет супруга артиста.

Марина Газманова призналась, что долго не могла понять, почему ей так не нравится заниматься в тренажёрном зале. В итоге она пришла к выводу, что женская энергия не может течь плавно и легко по телу, спотыкаясь о несвойственные ему мышцы. Это приводит к упадку сил, из-за которого 50-летняя женщина не может долго поддерживать спортивный тонус.

«Сила энергии быстро справляется с мышечной массой, и опять становлюсь мягкой, как булочка. Я много раз пыталась себя уплотнить и всегда один и тот же результат! Три недели таких тренировок — и я заболеваю», — пожаловалась Марина.

В результате она бросила попытки стать спортивной и сейчас занимается танцами, балетной растяжкой и скандинавской ходьбой. Если добавить к этому ежедневный утренний комплекс суставной гимнастики, то женщина останется в хорошей форме на долгие годы, считает Газманова.

В комментариях под этом постом звездный супруг Марины сравнил ее с актрисой из французского фильма «Маркиза ангелов». Известно, что Олег, несмотря на возраст, очень увлечен своей женой. Возможно, дамам стоит прислушаться к советам Газмановой.

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Марина Газманова поделилась секретом, как сохранить женскую чувственность
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