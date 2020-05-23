«Была легко одета»: мама Сати Казановой попала в больницу с подозрением на CoViD-19

Мама Сати Казановой оказалась в больнице с подозрением на коронавирус. Не так давно вся семья певицы собралась вместе в Кабардино-Балкарии из-за скорбного повода – в аварии погиб близкий родственник. Сразу после похорон Казанова и ее мама почувствовали себя плохо. Спустя несколько дней Сати пришла в себя, а вот родительнице становилось лишь хуже.

В пятницу, 22 мая, Казанова сообщила, что увезла маму в больницу. Женщину пришлось некоторое время уговаривать, однако сейчас она находится под чутким руководством медиков. До похорон, подмечает Сати, вся семья надевала защитные маски, но на самой церемонии родственники этим правилом пренебрегли, о чем сейчас очень жалеют. Не исключила Сати и того факта, что к женщине вернулась пневмония, которую та не долечила два месяца назад.

«Мама еще была легко одета. Думаю, ее продуло», — приводит слова артистки «Комсомольская правда».

Сати и вся ее семья уже сдала тесты на коронавирус. Оба анализа певицы оказались отрицательными. Сейчас Казанова чувствует себя хорошо и ждет, когда наладится и мамино самочувствие.