«Шансов, что мы увидимся, почти нет»: Казанова отчаялась обнять супруга из-за коронавируса

Певица и фотограф Стефано Тиоццо вот уже почти два месяца находятся в разных странах.

Певица Сати Казанова отчаялась обнять супруга из-за коронавируса. Напомним, вот уже почти два месяца артистка и фотограф Стефано Тиоццо не могут воссоединиться: исполнительница находится в России, а мужчина — в Италии, откуда не может улететь из-за закрытых границ. Неоднократно Сати признавалась: ей очень тяжело в разлуке с супругом, но изо всех сил она старается бодриться.

Так, в разговоре с журналистами Казанова призналась, что ее терпение практически на исходе. Сейчас Сати больше всего боится, что ситуация затянется и тогда силы окончательно ее покинут. Единственное, на что по-прежнему есть надежда, что исполнительнице удастся-таки найти возможность слетать в Милан, Стефано сделать это не может еще и из-за документов: в скором времени у него истекает российская виза.

«Шансов, что мы увидимся в мае, почти нет. Боюсь, что срок перевалит за три месяца», — рассказала она порталу Woman.

Стефано, в свою очередь, признается: его карантин можно было бы назвать идеальным, если бы не отсутствие жены под боком. Сейчас Италия медленно возвращается к привычной жизни, в скором времени местным жителям вновь разрешат гулять в парках и пользоваться салонами красоты.

«Конечно, было бы совсем идеально, если бы жена была рядом: больше всего я тоскую именно по Сати», — откровенно подметил он.