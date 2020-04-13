«Первый поцелуй был ужасным»: Казанова вспомнила первое свидание с мужем

37-летняя певица Сати Казанова вспомнила первое свидание с супругом-фотографом Стефано Тиоццо. Вот уже месяц влюбленные не могут встретиться из-за коронавируса: оставшийся в Италии мужчина не имеет право покидать территорию своей родины, а Казанова из-за закрытых границ вынуждена оставаться в Москве. Добавляет грусти и тот факт, что маленький семейный юбилей любящие друг друга люди отмечают отдельно.

Чтобы немного поднять себе настроение, Казанова вспомнила о первом свидании с мужем. Сати рассказала, что первая официальная встреча прошла аж три года назад, и не все на ней шло гладко. Так, Казановой абсолютно не понравился первый поцелуй с мужчиной.

«Ты так трогательно встречал меня в аэропорту, так волновался…А наш первый поцелуй в машине был ужасным, если честно», — отметила она.

Сейчас Сати очень переживает из-за разлуки со Стефано. Певица очень надеется в скором времени обнять своего благоверного, но пока что ей остается только общаться со второй половинкой в интернете. Так, недавно Тиоццо сыграл для Сати песню на фортепиано. На ломаном русском Тиоццо спел: «Боже, жену храни на карантине».

«Как же я благодарна Богу за тебя! И сегодня мне особенно грустно, что мы так далеко друг от друга. С нашим маленьким юбилеем, любовь моя!» — призналась в чувствах Сати.