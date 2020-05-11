«Морозко»: Стас Пьеха прочитал сказку, которую любит с детства
«Сказки на ночь»
«Морозко»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Я же не умею, сразу упаду»: дочка Месхи боится кататься на двухколесном велосипеде

Девочка не захотела отказываться от дополнительной страховки.

«Я же не умею, сразу упаду»: дочка Месхи боится кататься на двухколесном велосипеде
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

Дочка Гелы Месхи боится кататься на двухколесном велосипеде. Более уверенно и спокойной кроха чувствует себя с дополнительной страховкой в виде еще двух маленьких колес. Об этом малышка рассказал своей звездной маме.

Вместе с детьми актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» провела уикенд на природе. 42-летняя Екатерина Климова отдохнула за городом, отдав предпочтение активному времяпрепровождению. Сыновья артистки от Игоря Петренко: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней — покатались на спортивных велосипедах, в то время как их младшая сестренка Белла отдала предпочтение четырехколесному транспорту. Девочка наотрез отказалась «откручивать» дополнительные колеса, признавшись, что скорее всего тут же окажется на асфальте. А падать с велосипеда дочери актрисы совсем не хотелось.

Дети актрисы Екатерины Климовой
Сыновья Екатерины Климовой — Матвей и Корней покатались на спортивных велосипедах (Фото: Instagram.com/klimovagram)

На прогулку четырехлетняя Белла отправилась в алой утепленной жилетке и принтованном костюме. Образ малышки дополнила кепка и практичные кроссовки на липучке.

Дочка актрисы Екатерины Климовой - Белла
Маленькая Белла более уверенно чувствует себя на четырехколесном велосипеде (Фото: Instagram.com/klimovagram)

«Давай колеса открутим, Белл?!» — предложила четырехлетней дочери Екатерина.

«Зачем?! Я же не умею, упаду сразу на дорогу», — посетовала Белла.

«Ну, мы научимся! Ты на четырехколесном будешь ездить?!» — спросила малышку актриса.

«Да, пока!» — настояла на своем кроха.

Тэги

Гела Месхидети звездЕкатерина КлимоваЕкатерина Климова последние новостиЗвездные детизвезды на карантинеИгорь ПетренкоНовости google
Loading...