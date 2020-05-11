«Я же не умею, сразу упаду»: дочка Месхи боится кататься на двухколесном велосипеде

Дочка Гелы Месхи боится кататься на двухколесном велосипеде. Более уверенно и спокойной кроха чувствует себя с дополнительной страховкой в виде еще двух маленьких колес. Об этом малышка рассказал своей звездной маме.

Вместе с детьми актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» провела уикенд на природе. 42-летняя Екатерина Климова отдохнула за городом, отдав предпочтение активному времяпрепровождению. Сыновья артистки от Игоря Петренко: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней — покатались на спортивных велосипедах, в то время как их младшая сестренка Белла отдала предпочтение четырехколесному транспорту. Девочка наотрез отказалась «откручивать» дополнительные колеса, признавшись, что скорее всего тут же окажется на асфальте. А падать с велосипеда дочери актрисы совсем не хотелось.

На прогулку четырехлетняя Белла отправилась в алой утепленной жилетке и принтованном костюме. Образ малышки дополнила кепка и практичные кроссовки на липучке.