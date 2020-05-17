Домашний лук: Лизу Галкину запечатлели на кухне в алых брюках с лампасами

Шестилетние двойняшки Гарри и Лиза помогли отцу разобрать пакеты с покупками. Сам Максим Галкин уточнил, что в условиях самоизоляции они с супругой заказывают продукты с доставкой на дом, стараясь не посещать супермаркеты. Социальную дистанцию соблюдает и Кристина Орбакайте. Певица уже говорила своим поклонникам о том, что она ограничила контакты с внешним миром. Но даже на карантине поп-исполнительнице не удается выспаться. Супруга бизнесмена Михаила Земцова уточнила, что практически каждое утро ей приходится готовить завтраки для дочери-школьницы. Восьмилетняя Клава Земцова учится во втором классе.

А вот дети Примадонны отечественного шоу-бизнеса в новом учебном году станут первоклассниками. К школе двойняшки научились читать и писать. Кроме того, Гарри и Лиза учат французский вместе с гувернером. Правда, в условиях домашней изоляции все уроки пока проходят в дистанционном форме.

На личной страничке микроблога телеведущий поделился свежими кадрами с детьми. Ни для кого не секрет, что дочка Максима растет маленькой модницей. Перед объективом камеры шестилетняя Лиза предстала в простой белой футболке и контрастных алых брюках трубах с лампасами, отдав предпочтение домашнему луку в стиле повседневном Casual.