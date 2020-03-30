Дочки-матери: Виторган запечатлел 58-летнюю Млодик за танцами с Этель

80-летний Эммануил Виторган вместе с семьей старается придерживаться карантина. Ко всему прочему, актер призывает соотечественников не терять позитивный настрой и не падать духом на самоизоляции.

Бывший свекор Ксении Собчак запечатлел на камеру смартфона, как его 58-летняя супруга танцует с маленькой Этель. Ирина Млодик предстала в кадре в домашнем виде. Мачеха Максима Виторгана позировала в светло-розовом махровом халате. Супруга Эммануила Гедеоновича кружила по комнате двухлетнюю дочку, после чего взяла малышку на руки.

Примечательно, что Виторган-старший пока не отучил Этель от пустышки. К слову, с соской не может расстаться и трехлетний сын Натальи Водяновой и французского бизнесмена Антуана Арно Роман.

«Всем хорошего настроения! А оно зависит от нас», — отметил муж Ирины.

У Эммануила Гедеоновича и его супруги также есть дочка Клара. В августе малышке исполнится годик. Ранее в одном из интервью сын актера Максим прокомментировал отношения с Нино Нинидзе. К слову, несмотря на то, что Виторган развелся с Ксенией Собчак, бывший свекор телеведущей сохранил с ней дружбу.

По словам Максима, он живет отдельно от нынешней возлюбленной. Пара не торопит события и наслаждает компанией друг друга, не объединяя при этом быт.