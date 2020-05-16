«Маленький генерал»: недавно ставший отцом Андрей Черкасов впервые показал сына

Недавно ставший отцом Андрей Черкасов впервые показал сына. Напомним, первенец в семье телеведущего и его супруги Кристины Ослиной появился на свет в последние дни апреля. Экс-участник «Дома-2» давно мечтал о наследнике, а возлюбленная подарила ему счастье быть отцом.

Своим читателям Андрей признался: отцовство оказалось для него более тяжелой задачей, чем он предполагал. Чтобы успевать полноценно отдыхать, он и его супруга устраивают «ночные дежурства» по ночам.

Кадром с одной из таких ночей Черкасов поделился на личной странице в Instagram. Так, на снимке уставший Андрей держит на груди маленького наследника. Малыш, судя по всему, чем-то заинтересовался на стороне и лицо показывать отказался.

«Сын, как и полагается, строит всю семью. Маленький генерал», — рассказал о характере наследника Черкасов.

В комментариях поспешили отметить: ребенок, судя по всему, унаследовал фирменную отцовскую шевелюру – во время первого прихода на проект Андрей еще имел достаточно густые волосы на голове. «Какой малыш хорошенький, волосатенький», «Вам очень идет быть папой», «Андрей, Крис, счастья вам и ребеночку», — пишут они.