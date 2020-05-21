«Аллочка, мы соскучились!»: 71-летняя Пугачева в облегающих джинсах привлекла внимание Юдашкиной

На домашней самоизоляции 71-летняя Алла Пугачева устроила импровизированное дефиле во дворе своего особняка в Подмосковной деревне Грязь. Примадонна отечественного шоу-бизнеса облачилась в облегающие джинсы скинни, дополнив повседневный лук в стиле Casual укороченной курткой из искусственно состаренного денима и белыми кроссовками на шнуровке.

Примечательно, что одной из первых свежие кадры с певицей оценила супруга модельера Валентина Юдашкина. Ни для кого не секрет, что кутюрье, как впрочем и его жена, давно дружат с семьей Аллы Борисовны.

Так, возлюбленная дизайнера не стала скрывать, что она успела соскучиться по близкой подруге. Марина Юдашкина надеется, что в скором времени они повидаются с Примадонной и Максимом Галкиным. Супруга Валентина Абрамовича сделала комплимент певице, назвав ее «звездой». Словам светской львицы вторила и ведущая программы «Человек-невидимка» Эвелина Бледанс, которая подметила, что супруга шоумена выглядит молодо и совсем как «девочка».

«Звезда!! Аллочка, мы соскучились! Как давно мы не виделись», — отметила Марина Юдашкина. «Ну, что сказать — девчушка», — уточнила бывшая супруга продюсера Александра Семина.

Напомним, что у Аллы Пугачева есть трое внуков: старший 29-летний Никита Пресняков женат на модели Алене Красновой, 22-летний Дени Байсаров успел окончить элитное учебное заведение в Лондоне и восьмилетняя Клава Земцова увлекается балетом и учит испанский язык.

Вместе с шоуменом Максимом Галкиным Примадонна воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. В новом учебном году малыши пойдут в первый класс. По словам певицы, она не подпускает детей к компьютеру. Кроме того, у наследников шоумена нет мобильных телевонов.