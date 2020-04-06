«В заточении времени зря не теряем»: Пугачева показала, как Гарри учит французский

70-летняя Алла Пугачева, как впрочем и олимпийская чемпионка Татьяна Навка, настаивает на том, чтобы ее дети не пренебрегали учебой во время самоизоляции. Так, примадонна отечественного шоу-бизнеса запечатлела на камеру смартфона процесс обучения шестилетнего Гарри. Наследник шоумена Максима Галкина не пропускает занятий по французскому и все благодаря онлайн-курсу. Сын Аллы Борисовны в условиях домашней изоляции вынужден общаться с гувернером по видеосвязи.

Для этого звездная мама выделила наследнику планшет с подключенным интернетом. Ранее в беседе с Кириллом Клейменовым в информационной программе «Время» на Первом канале Примадонна призналась, что она не подпускает отпрысков к компьютеру и не разрешает им пользоваться мобильными телефонами.

Артистка считает, что всю важную информацию маленькие дети должны черпать из семьи. При этом певица уточнила, что когда Гарри и Лиза пойдут в школу, они смогут делать уроки за ноутбуком или с помощью планшета, если в этом возникнет острая необходимость.

Примечательно, что сын Пугачевой во время вебинара старательно выполнял все указания преподавателя. В частности, Гарри приходилось повторять новые словосочетания, оттачивая произношения в режиме видеоконференции.

«В заточении времени зря не теряем», — отметила певица, оставшись довольной тем, с какой ответственностью ее сын подходит к изучению французского.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, за учебой пятилетней Нади Песковой на карантине следит и Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка в танцах на льду считает, что дети не должны пропускать занятия из-за домашней изоляции. Дочка фигуристки, как и дети Аллы Пугачевой, учит французский. Кроме того, Надя занимается английским и китайским. В этом малышке помогают онлайн-курсы.