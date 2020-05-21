«Я не в форме»: Барановская в «молочном» костюме устроила танцы дома

Юлия Барановская самоизолировалась в своей квартире с детьми. Бывшая гражданская жена Андрея Аршавина воспитывает троих наследников: 14-летнего Артема, 12-летнюю Яну и семилетнего Арсения. Телеведущая любит путешествовать и детей всегда берет с собой. Но последние два месяца они вынуждены целыми днями сидеть в квартире. Телеведущая лишь изредка уезжает на работу. Примечательно, что в такой ситуации она не падает духом, а наоборот — старается излучать позитив.

Несколько недель назад Барановская прислушалась к совету блогера и отправилась выносить мусор в вечернем платье в пол. Девушка надеялась встретить жениха, но поняла, что затея не удалась. Теперь телеведущая решила расслабиться и заодно позабавить поклонников. Она устроила танцы дома, держа в руках колонку. При этом Юлия была облачена в домашний трикотажный костюм молочного цвета и тапочки.

Звезда не побоялась показать лицо без макияжа, а волосы она собрала в пучок. «А сегодня я не в форме. Хотя …… не дождетесь.

Колонка выжила. Всем отличного настроения», — отметила телеведущая.

Поклонники пришли в восторг от ролика. Они одарили девушку комплиментами. «Вы ж моя красотка», «Юля с ума сходит на карантине», «Это круто», «Молодчинка», «Обожаю вас», «Танцуй, танцуй пока молодая», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Барановская надеется, что встретит свою любовь. Она не особо говорит о личной жизни после расставания с футболистом, но заверяет, что если соберется замуж, то о ее свадьбе все узнают.