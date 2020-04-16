«Я девушка холостая»: Юлия Барановская нарядилась в платье-бюстье цвета фуксия в самоизоляции

Юлия Барановская после развода с Андреем Аршавиным не любит говорить о личной жизни. Она воспитывает троих детей, а также строит карьеру телеведущей. Девушка не скрывает, что довольная жизнью. Она много путешествует, проводит время с наследниками и блистает в роскошных образах на светских мероприятиях. Бывшая жена футболиста заверяет, что если у нее будет свадьба, то об этом сразу все узнают.

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Уже не первую неделю Барановская находится дома в самоизоляции. Сыновья и дочка не дают девушке заскучать. Телеведущая не стесняется ходить без макияжа и в пижаме в четырех стенах, но накануне она последовала совету блогера и принарядилась. На новых кадрах девушка предстала в вечернем платье-бюстье цвета фуксия. Она накрасилась и сделала укладку. В таком виде Юлия пошла выкидывать мусор в надежде, что встретит потенциального жениха.

«Я посмотрела одну умную блогершу Наташу Краснову, которая сказала, что мусор надо выносить нарядными. Ну а как? Куда еще наряжаться? Может по дороге жениха встречу. Я как холостая девушка тут же воспользовалась ее советом», — отметила телеведущая.

Однако звезда вынуждена была заявить, что у нее мусоропровод и на лестничной клетке она может встретить только соседей, которых и так знает. «Мусор вынесла… а где мужик?», — с иронией шутила брюнетка. Поклонники назвали ролик Барановской жизненным и восхитились чувством юмора девушки. «Юлечка, вы супер красотка», «Платье вау», «Прям рассмешила», «Очень красивое платье, тебе очень идет», «Красота спасет мир», — прокомментировали пост подписчики.