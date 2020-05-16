«Как две подруги»: Барановская выбрала вечернее платье с экстремальным разрезом для танца с дочерью

34-летняя Юлия Барановская выбрала вечернее платье винного цвета для танца с дочерью. Вот уже второй месяц телеведущая вместе с детьми находится на самоизоляции. Юля активно участвует в жизни наследников, помогая им с уроками. Вместе с дочерью Яной знаменитость снимает танцевальные видео, которые впоследствии девочка выкладывает в личный профиль в Tik Tok.

Так, для очередного ролика Юля выбрала эффектное вечернее платье винного цвета без бретелек. Наряд подчеркнул стройность телеведущей, а экстремальный разрез слева визуально добавил длины ногам. Главной же изюминкой образа стала цветочная вышивка, поднимающаяся по подолу платья к бедрам. К платью Барановская подобрала блестящие золотые лодочки на шпильке.

Многие подписчики Юлии остались в восторге от эффектного внешнего вида знаменитости. «С Яной выглядите как две подруги», «Вам очень идут длинные платья», «Красный наряд вам очень идет», «Юля, вы отдохнули и посвежели?», — засыпали комплиментами девчонок люди.