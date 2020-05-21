Family look: Сергей Безруков запечатлел дочку и сына в одинаковых комбинезонах

Сергей Безруков уже четыре года живет в браке с молодой актрисой Анной Матисон. В первом браке с Ириной Безруковой у него не было детей, а новая избранница подарила ему уже двух наследников. У пары подрастают трехлетняя дочь Мария и полуторагодовалый сын Степан. Обычно артист постоянно находится на гастролях и вынужден скучать по малышам, но в период карантина он не расстается с семьей.

Недавно Безруков запечатлел подросшего сына, который уже научился бегать. Мальчик сам надел папины ботинки и попытался в них ходить, но в итоге разулся. Актер был поражен тому, как быстро растут его дети. А теперь с наступлением тепла он вывел их в сад. Малыши пришлись по зеленой траве и увидели посаженные деревья. Примечательно, что Мария и Степан были облачена в одинаковые наряды в стиле family look.

Дети прогуливались в плюшевых комбинезонах молочного цвета. Дочь Безрукова заботливо держала брата за руку. Актер пожелал всем хорошего дня своим домашним роликом. Поклонники пришли в восторг от стильных наследников звездной пары. Многим не терпится увидеть лицо сына актера, но пока родители его не показывают.

«Какая идиллия», «Какие милые: просто ангелы», «Чудесные малыши!», «Замечательный цветущий сад и детишки лапульки за ручки держатся… счастье есть», «Супер! Когда-то ваши внуки скажут: «Этот сад был посажен нашим дедом, великим актером», «Так мило! Смотреть на Машеньку и Степушку — всегда такое счастье. Вы прекрасный папа», — прокомментировали пост подписчики.