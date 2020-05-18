Семейный уикенд: Безруков запечатлел Анну Матисон с детьми на даче

Сергей Безруков вывез семью на природу. В своем микроблоге актер театра и кино поделился свежим снимком, запечатлев 36-летнюю супругу с детьми. Не секрет для многих, что Анна Матисон младше своего возлюбленного на десять лет. Они женаты уже четыре года. Свои отношения пара официально оформила еще в марте 2016 года. Вскоре стало известно о пополнении в семье. Возлюбленная Сергея подарила ему долгожданную дочку, которую назвали Марией. Спустя два года у девочки появился младший братик — Степан.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Безруков крайне редко распространяется на личные темы. Актер счастлив в браке с Матисон, которая стала матерью его двоих детей.

Из-за введенного режима самоизоляции у Сергея появилось много свободного времени, которое он посвятил семье. На одном из свежих снимков артист показал полуторагодовалого сынишку за игрой в машинки. Компанию Степушке на прогулке составила его мама и сестренка.

Возлюбленная Безрукова неплохо поладила и с его родителями — мамой Натальей Михайловной и отцом Виталием Сергеевичем. На личной страничке микроблога еще прошлым летом Сергей делился видеороликами, показывая всю свою семью на отдыхе за городом.

«Я вышла замуж за самого лучшего человека… Мне тут сказать нечего!» — говорила Анна в интервью «Комсомольской правде».

Кроме того, Матисон уточнила, что на съемочной площадке Сергей всегда выкладывается на максимуме своих сил, работая на результат и не жалея себя. И с него берут пример другие актеры.