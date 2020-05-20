Наталья Водянова в алой водолазке и без макияжа пообщалась онлайн вместе с сыном

Наталья Водянова в этом году переехала жить в новый дом. Теперь у ее пятерых детей есть еще больше места для игр и шалостей, хотя старшие наследники модели уже стали почти взрослыми. Сыну Лукасу уже 18 лет, а дочери Неве — 14. Вот уже больше месяца она находилась в самоизоляции. Даже свою свадьбу с Антуаном Арно, которую поклонники девушки ждут уже девять лет, пара перенесла на год.

Однако постепенно карантин во Франции снимают. Водянова успела даже устроить пикник на природе и погулять с дочерью, но большую часть времени она по-прежнему проводит в особняке. И, к слову, ей некогда скучать. Накануне девушка пообщалась онлайн со своим другом, писателем, Константином. Компанию Наталье составил ее старший сын. О чем шла беседа, неизвестно, но в соцсети модель поделилась скрином, на котором широко улыбается во время онлайн-общения.

Водянова выглядела бесподобно в алой водолазке и без макияжа. Ее сын также предпочел домашний образ — белую футболку с принтом. А 20 мая модель решила поздравить всех с Днем пчел. Она поделилась кадрами, сделанными год назад. Тогда она в костюме пчеловода побывала на пасеке и подержала в руках соты. Поклонники заметили, что даже в необычном одеянии модель не забыла про аксессуары.

«Какие сережки!», «Такая сетка, а вы еще в солнцезащитных очках», «Под этим костюмом явно дизайнерский наряд», «Неожиданно», «Какая вы храбрая!», «Наталья, как вам даже в костюме пасечника получается оставаться такой красивой?» — прокомментировали пост подписчики.