«Мой богатырь»: Водянова устроила праздник в честь дня рождения сына от Антуана Арно

Наталья Водянова в начале года переехала в новый особняк с пятью детьми и своим возлюбленным Антуаном Арно. Модель живет в Париже, куда время от времени приезжают и ее родственники. Не так давно она объявила, что готовится к долгожданной свадьбе со своим избранником, но из-за пандемии коронавируса торжество пока отложено. Но девушке всегда есть, чем заняться. В период самоизоляции она посвящает свободное время своим наследникам.

У Водяновой есть трое детей от первого брака, британского аристократа Джастина Портмана: 18-летний Лукас, 13-летняя Нева и 12-летний Виктор. А от нынешнего избранника у девушки подрастают два сына: Максим и самый младший Роман. 2 мая модель решила поздравить всех именинников, которые в ее жизни имеют большое значение. В этот день родился дирижер Валерий Гергиев, а также модельер Донателла Версаче.

Но главные поздравления Наталья посвятила своему сыну Максиму. Мальчику исполнилось шесть лет. В честь этого события модель устроила домашний праздник. Она украсила дом воздушными шарами и организовала праздничный стол.В соцсети девушка опубликовала фото с подросшим именинником. В кадре также стоит его сестра Нева.

«2-го мая родились несравненные кутюрье Донателла Версаче и маэстро Валерий Гергиев. В этот же примечательный день 6 лет назад родился мой богатырь Максим, сочетающий в себе непреодолимую страсть к музыке и тягу к прекрасному. С днем рождения», — написала Водянова.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились семейной идиллией. «Какой уже взрослый», «Маленький Антуан», «Поздравляем вашего сына», «Максим явно рад», «Нева похоже участвовала в приготовлении праздника», — стали комментировать пост подписчики.