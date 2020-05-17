«Свет хороший»: Водянова без макияжа устроила фотосессию в своей спальне

К своим 38 годам Наталья Водянова не только построила карьеру в Европе, но и обзавелась пятью детьми, став многодетной мамой. Старших наследников русская модель родила от британского аристократа Джастина Портмана. У манекенщицы есть уже взрослый 18-летний сын Лукас. Как и его звездная мама, юноша пробует себя в качестве модели, принимая участия в дефиле известных брендов. 14-летняя дочка знаменитости — Нева — вместе с Водяновой снималась в рекламных компания. И только 12-летний Виктор пока не проявляет интерес к модной индустрии.

В отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появились еще двое детей: Максим, ему шесть лет и Роман, ему три годика. Возлюбленный Натальи успел сделать ей предложение руки и сердца. Еще зимой Водянова со всей семьей переехала в новый просторный дом. На днях в микроблоге невеста Антуана поделилась с поклонниками утренними селфи, представ перед объективом фотокамеры без макияжа и укладки. Таким образом, девушка поддержала тренд на естественность. Примечательно, что фотосъемку модель устроила в своей спальне. Компанию Наталье составил любимец семьи — кот Галилео.

«Какой эликсир молодости вы принимаете?! Прекрасно выглядите», — обратилась к модели ее подписчица под ником @natali_artdecor. «Свет хороший!!» — отметила Водянова, дав понять, что у нее нет никакого особого секрета.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, манекенщица прервала самоизоляцию ради того, чтобы побывать на пикнике. С собой Наталья взяла плед, угощения и вместе с друзьями провела уикенд на природе.