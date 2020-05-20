«Двойное очарование»: Наталья Подольская показала редкие фото с сестрой-двойняшкой

Наталья Подольская скоро отметит 10 лет со свадьбы с Владимиром Пресняковым. Супруги воспитывают сына Артемия. Влюбленные любят путешествуют и ничего не жалеют для своего ребенка. Вот уже второй месяц они соблюдают самоизоляцию. 20 мая певице пришлось отметить в четырех стенах свой день рождения. Артистке исполнилось 38 лет. Мало кто знает, что у нее есть сестра двойняшка Юлиана. Несложно догадаться, что родились они в один день.

В соцсети Подольская поспешила поздравить родственницу. Она опубликовала редкие снимки с сестренкой. В кадре девушки обычно позируют вместе. Отличить их можно лишь по цвету волос. У певицы локоны рыжие, а у Юлианы каштановые.

«Наступил хороший день. Мы с моей сестрой стали на год круче. Желаю нам любви и гармонии, здоровья и исполнения желаний! А главное — чтобы семья наша была рядом, как надежный, любимый и самый прекрасный тыл! Мама! Спасибо! И папа, конечно, которого давно нет с нами », — написала Наталья.

Ответное послание получила и сама артистка. Ее родственница нашла совместный домашний снимок, на котором они позируют на кухне с букетом сирени.

«Ну, здравствуйте, наши 76. Мы уже родились с Натальей Юрьевной (да, можно уже и по имени и отчеству) в 5 утра и в 5:02 (кто угадает кто и во сколько родился?). Спасибо нашим маме и папе, что мы есть друг у друга. Нет большего счастья, чем иметь сестру-двойняшку, особенно такую, как моя кастрюля», — отметила девушка.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились красивыми именинницами. «Вау, первый раз узнал, что вы двойняшки, с днем рождения», «С днем рождения, чудесные девочки!», «Двойное очарование», — стали писать подписчики.