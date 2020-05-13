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«Сногсшибательная»: Подольская примерила на себя золотой комбинезон с открытой спиной

Супруга Владимира Преснякова продемонстрировала стройную фигуру.

«Сногсшибательная»: Подольская примерила на себя золотой комбинезон с открытой спиной
Наталья Подольская/Фото: globallookpress.com

37-летняя Наталья Подольская примерила на себя золотой комбинезон в самоизоляции. Вместе с супругом Владимиром Пресняковым и сыном Артемием певица вот уже второй месяц коротает вечера в четырех стенах. На днях Наталья призналась: она очень скучает по возможности выгулять новые наряды и вернуться к работе. Пока же Подольская устраивает домашние показы мод.

Так, в среду, 13 мая, певица решила примерить на себя золотой приталенный комбинезон с завязками на шее. Блестящая ткань выгодно подчеркнула стройность артистки, а пояс на талии визуально добавил и без того высокой Наташе роста. Основная особенность комбинезона — открытая спина.

Женская часть аудитории поспешила похвалить и наряд, и отличную форму Подольской. «Сногсшибательная просто!», «Наталья, вы обворожительна», «Фото однозначно удалось», — подытожили они.

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