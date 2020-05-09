«Какой взрослый!»: Подольская показала подросшего сына от Преснякова

Певица Наталья Подольская и музыкант Владимир Пресняков в этом году отметят 10-летнюю годовщину со дня свадьбы. В браке у них родился сын Артемий, которому вот-вот исполнится 5 лет. Малыша родители показывают публике не так часто, как хотелось бы поклонникам, и каждое появление маленького представителя династии Пресняковых вызывает волну восторгов и обсуждений.

На этот раз поводом опубликовать видео с участием маленького Артемия Преснякова стал День Победы. Юный чтец продекламировал стихотворение про 9 Мая.

«Всех с Великим Днём Победы!!!! Ничто не забыто, никто не забыт» — подписала видео Подольская.

Поклонники поспешили поздравить семью Подольской с этим знаменательным дней. Также многие удивились, как сильно подрос маленький Артемий. Леонид Агутин, например, написал: «Боже! Какой взрослый! Обалдеть!!».

У 37-летней Подольской Артемий – это первый ребенок. У ее супруга, 52-летнего Владимира Преснякова, есть 28-летний сын от первого брака с Кристиной Орбакайте Никита.