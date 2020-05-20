«Уникальная черта»: Зоя Бербер рассказала про комплекс, с которым пришлось смириться

Звезда сериалов «Реальные пацаны» и «Проект «Анна Николаевна» призналась, что в юности ее многое в себе не устраивало.

32-летняя красавица, актриса Зоя Бербер, по версии одного из популярных мужских журналов, удостаивалась звания самой сексуальной девушки страны. Эффектная блондинка стала невероятно популярной, как только появилась на телеэкранах страны в сериале «Реальные пацаны». Этой весной картине исполнилось 10 лет, и она все так же востребована у телезрителей. Как собственно, и актриса Зоя Бербер — девушка даже в непростой период пандемии коронавируса задействована в нескольких проектах, и свободного времени у нее практически нет.

Трудно поверить, но даже у такой красавицы-актрисы, как Бербер, имелись комплексы. Девушка призналась, что их было немало.

«В юности меня многое не устраивало. Всегда хотела смуглую кожу. Хотя все вокруг убеждали, что мой румянец на белой коже — это очень здорово. Мою кожу не берет загар — вот такая уникальная черта», — рассказала девушка в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Звезда «Реальных пацанов» объяснила, что избавилась от комплексов благодаря своей актерской профессии. И все свои недостатки она воспринимает как уникальные черты.