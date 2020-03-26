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Русский робокоп в юбке: Зоя Бербер превратилась в андроида-полицейского в «Проекте «Анна Николаевна»

В постельной сцене звезду «Реальных пацанов» заменяла дублерша.

Русский робокоп в юбке: Зоя Бербер превратилась в андроида-полицейского в «Проекте «Анна Николаевна»
Кадры из сериала "Проект "Анна Николаевна" / коллаж Teleprogramma.pro

С момента выхода знаменитого советского фильма «Приключения электроника», рассказывающего о попытках мальчика-робота стать человеком, прошло уже 40 лет. Но любовь к фантастике у нашего зрителя не иссякла, а потому создатели отечественных фильмов и сериалов, робко оглядываясь в сторону Голливуда, время от времени пытаются снимать собственные картины на тему робототехники.

Именно роботам и их отношениям с нами была посвящена вышедшая полтора года назад фантастическая драма Андрея Джунковского «Лучше, чем люди» о женщине-роботе и недалеком будущем России, напичканном приятными и очень удобными для людей технологиями.

Сериал пришелся по душе не только россиянам, но и западным продюсерам — настолько, что права на его показ купила за 1$ миллион популярная во всем мире платформа Netflix.

Если есть спрос — будет и предложение. Вдохновленные успехом коллег кинопроизводители в январе 2020 года выпустили на экраны фильм «(НЕ)идеальный мужчина» с Егором Кридом в главной роли, а уже сегодня, 26 марта, онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» представил своим пользователям новый сериал, на этот раз комедийный — «Проект «Анна Николаевна».

Его главной героиней станет своего рода питерский робокоп — женщина-андроид, призванная на службу в правоохранительных органах. Многие любители комедий наверняка захотят увидеть Анну Николаевну еще и потому, что играет ее Зоя Бербер — звезда «Реальных пацанов» и одна из самых жизнерадостных российских актрис.

Подробнее о восьмисерийной комедии, о ее сюжете и актерском составе читайте в материале портала Teleprogramma.pro.

Железная «дочка замминистра»

По сюжету российским ученым удалось создать андроида-полицейского и внешне сделать его похожим на самую настоящую девушку.

Чтобы испытать изобретение в деле, робота отправляют работать в отделение МВД провинциального городка. Теперь это капитан Анна Николаевна Королькевич, которая борется с преступностью вместе с обычными полицейскими.

Героиня обладает нечеловеческой силой, владеет приемами единоборств и умеет обращаться с оружием. Ее коллегам озвучили легенду, в соответствии с которой новая сотрудница — дочь замминистра, и они даже представить не могут, что на самом деле это андроид, с их помощью изучающий поведение человека.

Изучение, впрочем, заходит слишком далеко, когда Анна Николаевна сближается со своим симпатичным коллегой Пожарским…

Сергей Гармаш. Кадр из сериала "Проект "Анна Николаевна". Фото
Сергей Гармаш. Кадр из сериала «Проект «Анна Николаевна»

Гармаш в роли полицейского начальника и Розанова в роли мамы

Главную роль в сериале исполнила, как мы уже упоминали, Зоя Бербер. Пожарского сыграл актер Антон Филипенко, знакомый зрителю по фильмам «28 панфиловцев», «Давай разведемся» и ряду сериалов.

Роль непосредственного начальника Анны Николаевны исполнил Сергей Гармаш («12», «Каменская»), полицейских Ляпина и Мокрого сыграли Федор Лавров и Кузьма Сапрыкин.

В фильме также снялись Ирина Розанова («Дети понедельника») — ей досталась роль мамы Пожарского, Юлия Ауг («Лето», «Ученик»), Маруся Климова («Полицейский с Рублевки»), Сергей Епишев («Кухня»), Павел Деревянко («Домашний арест»), Михаил Пореченков («Агент национальной безопасности», «Мост»), Александр Баширов («Штрафбат»),  Александр Ильин («Кухня»), Никита Тарасов («Кухня») и другие.

Михаил Пореченков. Кадр из сериала "Проект "Анна Николаевна". Фото
Михаил Пореченков. Кадр из сериала «Проект «Анна Николаевна»

В постели Зою Бербер заменяла дублерша

Съемки сериала начались в июле 2019 года и продолжались несколько месяцев. Они проходили, в основном, в городе Кронштадт, и многие жители этого города, включая тех, кто до этого не имел опыта съемки в кино, получили шанс увидеть себя на экране в качестве актеров массовки или в небольших ролях.

Кому-то из неизвестных широкому кругу зрителей актрис пришлось выступить в качестве дублера Бербер в постельной сцене с Пожарским. Вероятно, для Зои сцена была чересчур откровенной, хотя, к примеру, ее коллега Кристина Асмус, напомним, сниматься в таких сценах не боится, говоря, что это всего лишь часть ее профессии.

Зоя уверена, что фильм получился хорошим даже без таких провокационных моментов.

«Он классный! Обещаю! Мы старались и идея — кайф!» — ответила актриса на претензии гостей своей страницы в Instagram.

Все восемь эпизодов сериала «Проект «Анна Николаевна», снятого режиссером Максимом Пежемским, онлайн-кинотеатр «Проект «КиноПоиск» покажет не за один день. Премьера состоится 26 марта, далее серии будут выходить 5 апреля, 12 апреля, 19 апреля, 26 апреля, 17 мая, 24 мая и 31 мая.

А вы собираетесь смотреть новый сериал про русского робокопа?

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