Русский робокоп в юбке: Зоя Бербер превратилась в андроида-полицейского в «Проекте «Анна Николаевна»

С момента выхода знаменитого советского фильма «Приключения электроника», рассказывающего о попытках мальчика-робота стать человеком, прошло уже 40 лет. Но любовь к фантастике у нашего зрителя не иссякла, а потому создатели отечественных фильмов и сериалов, робко оглядываясь в сторону Голливуда, время от времени пытаются снимать собственные картины на тему робототехники.

Именно роботам и их отношениям с нами была посвящена вышедшая полтора года назад фантастическая драма Андрея Джунковского «Лучше, чем люди» о женщине-роботе и недалеком будущем России, напичканном приятными и очень удобными для людей технологиями.

Сериал пришелся по душе не только россиянам, но и западным продюсерам — настолько, что права на его показ купила за 1$ миллион популярная во всем мире платформа Netflix.

Если есть спрос — будет и предложение. Вдохновленные успехом коллег кинопроизводители в январе 2020 года выпустили на экраны фильм «(НЕ)идеальный мужчина» с Егором Кридом в главной роли, а уже сегодня, 26 марта, онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» представил своим пользователям новый сериал, на этот раз комедийный — «Проект «Анна Николаевна».

Его главной героиней станет своего рода питерский робокоп — женщина-андроид, призванная на службу в правоохранительных органах. Многие любители комедий наверняка захотят увидеть Анну Николаевну еще и потому, что играет ее Зоя Бербер — звезда «Реальных пацанов» и одна из самых жизнерадостных российских актрис.

Подробнее о восьмисерийной комедии, о ее сюжете и актерском составе читайте в материале портала Teleprogramma.pro.

Железная «дочка замминистра»

По сюжету российским ученым удалось создать андроида-полицейского и внешне сделать его похожим на самую настоящую девушку.

Чтобы испытать изобретение в деле, робота отправляют работать в отделение МВД провинциального городка. Теперь это капитан Анна Николаевна Королькевич, которая борется с преступностью вместе с обычными полицейскими.

Героиня обладает нечеловеческой силой, владеет приемами единоборств и умеет обращаться с оружием. Ее коллегам озвучили легенду, в соответствии с которой новая сотрудница — дочь замминистра, и они даже представить не могут, что на самом деле это андроид, с их помощью изучающий поведение человека.

Изучение, впрочем, заходит слишком далеко, когда Анна Николаевна сближается со своим симпатичным коллегой Пожарским…

Гармаш в роли полицейского начальника и Розанова в роли мамы

Главную роль в сериале исполнила, как мы уже упоминали, Зоя Бербер. Пожарского сыграл актер Антон Филипенко, знакомый зрителю по фильмам «28 панфиловцев», «Давай разведемся» и ряду сериалов.

Роль непосредственного начальника Анны Николаевны исполнил Сергей Гармаш («12», «Каменская»), полицейских Ляпина и Мокрого сыграли Федор Лавров и Кузьма Сапрыкин.

В фильме также снялись Ирина Розанова («Дети понедельника») — ей досталась роль мамы Пожарского, Юлия Ауг («Лето», «Ученик»), Маруся Климова («Полицейский с Рублевки»), Сергей Епишев («Кухня»), Павел Деревянко («Домашний арест»), Михаил Пореченков («Агент национальной безопасности», «Мост»), Александр Баширов («Штрафбат»), Александр Ильин («Кухня»), Никита Тарасов («Кухня») и другие.

В постели Зою Бербер заменяла дублерша

Съемки сериала начались в июле 2019 года и продолжались несколько месяцев. Они проходили, в основном, в городе Кронштадт, и многие жители этого города, включая тех, кто до этого не имел опыта съемки в кино, получили шанс увидеть себя на экране в качестве актеров массовки или в небольших ролях.

Кому-то из неизвестных широкому кругу зрителей актрис пришлось выступить в качестве дублера Бербер в постельной сцене с Пожарским. Вероятно, для Зои сцена была чересчур откровенной, хотя, к примеру, ее коллега Кристина Асмус, напомним, сниматься в таких сценах не боится, говоря, что это всего лишь часть ее профессии.

Зоя уверена, что фильм получился хорошим даже без таких провокационных моментов.

«Он классный! Обещаю! Мы старались и идея — кайф!» — ответила актриса на претензии гостей своей страницы в Instagram.

Все восемь эпизодов сериала «Проект «Анна Николаевна», снятого режиссером Максимом Пежемским, онлайн-кинотеатр «Проект «КиноПоиск» покажет не за один день. Премьера состоится 26 марта, далее серии будут выходить 5 апреля, 12 апреля, 19 апреля, 26 апреля, 17 мая, 24 мая и 31 мая.

А вы собираетесь смотреть новый сериал про русского робокопа?