Зоя Бербер: «Я строгая мама, но к мнению дочки всегда прислушиваюсь»

Сейчас многие жалуются на отсутствие работы, но кому-то, наоборот, с занятостью везет. Зоя Бербер как раз относится к артистам-везунчикам, ведь недавно вышло сразу два сериала с ее участием — новый сезон легендарных «Реальных пацанов» на ТНТ и сериал «Проект Анна Николаевна» (идет в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD»).

Перед премьерами у Зои были досъемки и пересъемки, также именно сейчас она пробует себя в озвучании мультфильмов. Справиться с этим неожиданно большим объемом работы помогает свежий воздух — недавно актриса с мужем и дочкой очень кстати переехали из столичной квартиры в подмосковный дом.

«Слабых в Москве не ждут»

— Вы уже 8 лет в столице. Москва, как известно, слезам не верит — согласны?

— Да, согласна — Москва слезам не верит. Она не злая, просто не верит в уныние. Она дает понять, что если ты будешь двигаться, то будут возможности. А если встанешь и остановишься, лучше уехать. Слабых тут не ждут, к сожалению. Здесь нужно работать.

Москва — это тот город, в котором ты обязан работать, действовать и реализовывать себя по максимуму. Есть ощущение, что вместе с переездом к человеку подключается небольшой дополнительный «движок», как у машины, и задача — держать его в заведенном состоянии. Если хочется больше отдыхать и чувствовать себя комфортнее, нужно, пожалуй, уезжать за город. Что я и сделала.

— Какой момент после переезда из Перми в Москву стал переломным, когда поняли, что столица меня приняла? И какой момент в период адаптации стал самым сложным?

— У меня есть теория, что период адаптации после переезда длится около полугода. Сначала драйв, а потом угасание, потому что мощь и ритм города начинают давить. А ритм Москвы очень отличается от других городов.

И, несмотря на то, что я приехала на все готовое: была работа, жилье, друзья и знакомые, все равно была перестройка. Первые полгода приходила домой и если не плакала, то была в подавленном состоянии: еще немного — и уеду! А потом привыкла.

И мне начало нравиться в этом городе. Наверное, мне помогло то, что я возвращалась в Пермь и играла там спектакли — приезжала на малую родину и понимала, что там мне не очень комфортно: уже хочется жить быстрее, ярче. И приятелей начала уговаривать переехать в Москву, потому что всем найдется место.

— Вы переехали жить за город — какие можете назвать плюсы и минусы переезда?

— Единственный минус — это дорога. Но и то не у меня. Изначально расположение дома было выбрано так грамотно, что пробки я проскакиваю и сразу выезжаю на Третье кольцо. Плюсы: воздух, просторная территория, где можно свободно гулять с ребенком. На территории нашего поселка достаточно места, можно легко соблюдать самоизоляцию.

— Знаю, что вы увлекались резьбой по дереву. На самоизоляции наверняка дошли руки до любимого занятия…

— Нет, не дошли, поэтому даже не скажу, что было из последнего… Я строгая мама, но к мнению дочки всегда прислушиваюсь

Времени не так много, потому что от профессии я на самоизоляции никуда не ушла. Делаю огромное количество видеопроб и общаюсь с режиссерами по будущим проектам. Выезжаю на подсъемы или досъемы сериалов, пробую себя в озвучке мультфильмов.

Так что самоизоляция проходит даже чересчур активно.

— Но все же, когда выдается свободный вечер, как проводите его с мужем Александром? Вкусы и привычки в этом плане у вас схожие?

— Время вдвоем — это наше время вдвоем. Могу сказать, что у пары не должно быть схожих вкусов или желаний — только тогда будет интересно.

«Всегда хотела смуглую кожу»

— Есть такое выражение — «человек с самым большим сердцем». Кто в вашей жизни такой человек?

— У меня не так много друзей или близких. Так что семья и люди в моем окружении, наверное, все с большим сердцем. Ну и моя дочь Надежда.

Пока она маленькая, весь мир для нее добр и прекрасен. Надеюсь, так всегда и будет. Даже если мир и будет меняться в ее глазах, то без сильных потерь.

— Какие уроки важные вы усвоили благодаря близким?

— Очень сложный вопрос. Мы объединяемся в мировоззрении и отношении к жизни. Не сдаваться — пожалуй, один из самых главных уроков.

— Вы красивая, успешная. Если все же случаются моменты терзаний и самокопаний, то в связи с чем?

— Они возникают, когда ленюсь больше, чем хочу, и чувствую, что начинаю не успевать все, что запланировала. Вот в эти моменты, если не могу преодолеть себя, и начинаются самокопания на тему: «Какой же я безответственный человек!»

Иногда бывало, что из-за работы приходилось нарушать планы, связанные с дочкой, какие-то мои обещания Наде. Из-за этого приходит апатия, а разруливаются эти ситуации благодаря близким людям и правильным выводам, которые я учусь делать.

— Когда смотритесь в зеркало, все устраивает?

— Да!

— Так было всегда? Неужели обошлось без комплексов?

— В юности меня многое не устраивало. Всегда хотела смуглую кожу. Хотя все вокруг убеждали, что мой румянец на белой коже — это очень здорово. Мою кожу не берет загар — вот такая уникальная черта. Теперь благодаря профессии комплексы стали уникальными чертами.

— Сейчас из-за коронавируса у многих людей повышенная тревожность. У вас есть какие-то фобии?

— У меня только боязнь замкнутых пространств. Стараюсь не поддаваться страхам.

— Что больше всего вас в обычной жизни беспокоит?

— Меня беспокоит первый съемочный день на новом проекте. Всегда так было и есть. Прям спать не могу перед ним. Переживаю, прокручивая в голове вопросы: что за группа, все ли получится, какие партнеры, услышу ли правильно режиссера. Начало нового проекта — это очень тревожно: мозг не отключается.

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«Зову себя «сухоглазка»

— Ваша дочь снималась в «Реальных пацанах», будучи совсем маленькой. Скоро ей пять лет — проявляются уже в девочке актерские гены?

— В новом сезоне Надя появляется. Она приезжала на площадку несколько раз и сыграла несколько сцен. Уже со словами! Это новый уровень. Я ей никак не помогала и не мешала.

На площадку Надя приехала вместе с няней, и общение, работа проходили в режиме трио: режиссер, дочь и няня. Режиссер ставила задачи, Надя выполняла. Если что не так, няня помогала корректировать и следить за поведением дочки.

В свое время наша няня тоже работала на съемочной площадке и поэтому знает, как построен процесс. Надя, несмотря на возраст, подходит к съемкам серьезно, а не как к игре — она старается. Ребенка увлекает съемочный процесс, иначе ничего бы не было — никогда не стану заставлять дочь заниматься тем, что ей не нравится.

— Надя пойдет в школу в 6 или 7 лет?

— Не раньше семи! У ребенка должно быть детство.

— Помню, как вы рассказывали, что вы строгая в вопросах воспитания мама. В чем эта строгость проявляется?

— Да, строгая! Но я к себе также строга, поэтому, к примеру, выбирая обучающие занятия для Нади, я отталкиваюсь от пожеланий дочери, у меня нет права принимать такие решения единолично.

— Прошло уже 10 лет после первого сезона «Реальных пацанов». Чем можно объяснить долголетие сериала?

— Этот проект о простых ребятах, снятый на простом языке. Мы сейчас придумываем постоянно новые обстоятельства в жизни наших героев, но они остаются народными. Это и дает успех, и любовь зрителей.

— Как изменилась ваша героиня Лера за это время, стали ли вы чем-то похожи на нее в реальной жизни?

— Лера и я отличаемся до сих пор. Но есть и общие черты: она сделала меня более женственной, терпимой, менее эмоциональной. А я ее наградила спектром своих эмоций. Изменилась ли она? Нет, просто идет в ногу с жизнью.

— Многие думают, что актеры, особенно известные, работают в фантастических условиях. Расскажите, как у вас проходят съемки.

— У нас хорошо оплачиваемая работа. Фантастических условий нет, но есть бонусы. У актеров, например, есть отдельный вагончик. Не для отдыха, а для того, чтобы спокойно повторять там текст… Мы, актеры, отвлекающиеся натуры: чтобы ничего не упустить, нам надо уединиться. Я отношусь к этому именно так, а не как к привилегии.

Рабочая смена — 12 часов. После съемок невозможно вечером поехать к друзьям и расслабиться, потому что это выбьет артиста из колеи — утром снова надо быть на площадке свежим. Все мы работаем в «заводском» режиме: смена — подготовка к ней — сон. Да, есть райдер (список требований актера. — Ред.), его можно расширять — насколько совесть позволяет. В моем райдере: диетическая еда и сыр. Все.

— На театральной сцене или в кино вы часто плачете по сценарию. В жизни когда плакали последний раз? И из-за чего обычно сильно расстраиваетесь?

— Мы с режиссером перед этими сценами ведем весьма долгие разговоры. Для меня важно, чтобы я пришла к этому состоянию обоснованно, а не просто устроила истерику. В жизни также.

Я не буду плакать или расстраиваться из-за банальной ссоры. А вот если посмотрю трогательный фильм или мультик с дочкой, то могу расплакаться. А в кино или на сцене зову себя «сухоглазка», потому что мне нужно серьезное обоснование для слез.

— В сериале «Проект Анна Николаевна» вы снимались с Ириной Розановой, Сергеем Гармашом. Чем интересна работа с мэтрами?

— Опыт, багаж знаний — это то, что хочется перенимать. Подмечаю, как они умеют распределять энергию, как они не распыляются, как вдумчиво проходят по тексту, ненавязчиво и аккуратно развивают мизансцены. И даже если получают отказ в ответ на какое-то свое предложение-экспромт, с достоинством это принимают. Это круто. Правильный и профессиональный подход.

— На канале «Моя планета» вы ведете программу о путешествиях «Один день в городе». В этом году многим придется сосредоточиться на внутреннем туризме. Вы куда сами хотели бы поехать с семьей?

— Съездила бы на Алтай, на Байкал. Люди оттуда возвращаются одухотворенными. Мне хочется это почувствовать. А вообще благодаря программе «Один день в городе» я поняла, что даже в маленьком индустриальном городке можно найти много интересного.

— «Мне фантастически повезло, потому что…» Как бы вы продолжили эту фразу сегодня?

— Потому что у меня за плечами есть 10 лет проекта «Реальные пацаны», который подарил мне друзей, семью, уверенность, популярность, умение преодолевать трудности. А вообще мне фантастически повезло, что сейчас у меня есть возможность сниматься в проектах, благодаря которым я могу путешествовать и увидеть мир. Надеюсь, скоро мы все вернемся к прежнему ритму жизни.

«Реальные пацаны». Будни/20.00

Личное дело

Зоя БЕРБЕР родилась 1 сентября 1987 года в Перми. В школе училась в классе с театральным уклоном, продолжила обучение в Пермском государственном институте искусства и культуры. Популярность пришла после съемок в сериалах «Реальные пацаны», «Фарца». Актриса Московского Губернского театра.

29 июня 2015 года у Зои Бербер и сценариста Александра Синегузова родилась дочь Надежда.