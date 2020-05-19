«К лицу»: переболевшая коронавирусом Куриленко сменила прическу на карантине

Переболевшая коронавирусом 40-летняя Ольга Куриленко сменила прическу на карантине. Результатом преображения актриса поделилась на личной странице в Instagram. Несколько лет назад Ольга предпочитала носить прямую челку, которая визуально делала ее лицо свежее. Позже волосы отросли, и Куриленко не спешила выстригать их обратно. В отсутствии же доступа к парикмахерским Ольга решила поэкспериментировать на самоизоляции и вновь подстригла волосы спереди.

Сейчас кудряшки отросли, и Куриленко решила похвастаться пышной шевелюрой. Артистка обнародовала снимок, на котором кокетливые пряди так и норовят спрятать красивые глаза Ольги от посторонних. Удлиненная челка сделала внешность знаменитости более домашней, а лицо стало визуально худее.

Положительно оценили смену образа и фолловеры Куриленко. Они предложили Ольге оставить волосы в таком состоянии и периодически поддерживать длину прядей, чтобы они не отрастали. «Вам именно такая челка очень к лицу», — сошлись во мнениях комментаторы.