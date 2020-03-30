«Я почти все время лежала»: Ольга Куриленко рассказала, как сражалась с коронавирусом

Недавно стало известно, что актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Бонда в картине «Квантум милосердия», победила коронавирус. Оказывается, к таким выводам врачи пришли без повторного тестирования, ее сын тоже не проверялся на COVID-19.

В личном блоге звезда ответила на вопросы своих поклонников, которые жаждали узнать подробности течения ее заболевания. Ольга так и не поняла, где подхватила заразу: людей с видимыми признаками возле нее не было. Но поскольку инфекция в настоящий момент может быть где угодно, она не удивлена этому стечению обстоятельств.

В клинику Куриленко обратилась с температурой и другими признаками, характерными для респираторных заболеваний. Здесь ей сделали тест, который показал положительный результат. Класть в стационар ее не стали, решив, что актриса вполне справится с болезнью сама. Ее четырехлетнего сына тоже не проверили и решили не изолировать от матери, поскольку он все равно уже мог успеть от нее подхватить вирус (или наоборот).

В итоге в доме остались Куриленко, ее ребенок и няня, контактирующая с малышом и ранее. Рвущуюся к ней маму Ольга решила не подвергать опасности и запретила ей появляться во время болезни.

В итоге назначенное лечение сыграло свою роль — актриса успешно переболела, а няня и сын остались здоровыми. Либо течение болезни у них прошло незаметно. В любом случае узнать об этом уже никто не сможет, поскольку проверять ни их, ни Ольгу второй раз не стали, сославшись на недостаток тестов.

Свою болезнь звезда описала так:

«В первую неделю мне было очень плохо. Я почти все время лежала с высокой температурой и много спала: 12 часов за ночь и потом еще часа три-четыре днем. Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая».

Однако уже через неделю она почувствовала улучшение, температура достигла обычного уровня, но появился небольшой кашель. Также сохранилось ощущение общей усталости. В настоящий момент звезда говорит, что чувствует себя хорошо.