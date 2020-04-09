«Прекрасная!»: Ольга Куриленко поделилась честным фото без макияжа

«Девушка Бонда» оправилась от коронавируса и уже отлично выглядит.

Буквально несколько дней назад Ольга Куриленко рассказала, что оправилась от коронавируса, не заразив при этом маленького сына и няню. Актриса, сыгравшая девушку Бонда, прекрасно себя чувствует и демонстрирует в Сети свой цветущий вид.

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В Instagram артистка выставила честный снимок без макияжа, очаровав им многих. Зрители, привыкшие видеть звезду в сценических образах, были удивлены, что их любимица красива и без «боевого раскраса», в естественном виде.

«Красавица наша!», «Оля, Вы чудесная. Наша красавица», «Оля – красотка, самое главное теперь – здоровая», «Вы так прекрасны», — прокомментировали снимок звезды фолловеры.

Отметим, что в блоге Куриленко по-прежнему активно обсуждается коронавирус. Актриса рассказала, что ей не делали повторный тест на него, а также не проверяли няню с сыном. Врачи сослались на их недостаток. Всем своим подписчикам она посоветовала носить маски, сама девушка придерживается режима самоизоляции. Напомним, звезда в настоящий момент живет в Лондоне.

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