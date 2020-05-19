Поливала себя вином: Слугина исполнила для сына Глушко и Королевой эротический танец в купальнике

Экс-участница «Дома-2» Мария Слугина исполнила для 18-летнего сына Глушко и Королевой эротический танец в купальнике. Стоит вспомнить, что Архип и Маша воссоединились спустя полгода после расставания. Отношения молодых людей будто бы обрели второе дыхание: Слугина балует свою вторую половинку авторскими десертами, а Архип устраивает для Маши совместные романтические фотосессии.

На этот раз девушка решила поддержать начинание своей второй половинки и исполнила для Архипа эротический танец в купальнике под его новую песню. Специально для ролика девушка сделала яркий макияж и прическу, а также прикупила бутылку вина, которым в кадре поливала себя в кустах. Результатом работы Глушко с гордостью поделился у себя в Instagram, не забыв попутно похвалить возлюбленную за произведенный эффект.

«Люблю тебя, мой зайчик», — признался в чувствах публично он.

Несколько дней назад Глушко принял участие в съемках программы «Привет, Андрей», посвященной Наташе Королевой. В ходе беседы юноша познакомился с «новым дедушкой», молодым ухажером Людмилы Порывай, а заодно признался, что очень скучает по бабушке и возможности увидеться с ней.