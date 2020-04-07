Молодые и счастливые: 18-летний сын Глушко и Королевой поделился кадрами трогательной фотосессии с возлюбленной

18-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип поделился кадрами трогательной фотосессии с Марией Слугиной. Напомним, молодые люди воссоединились спустя четыре месяца после расставания. Тогда ни сам Архип, ни Мария о причинах разрыва старались не говорить. Экс-участница «Дома-2» лишь отмечала, что даже после того, как отношения перестали существовать, она сохранила тепло по отношению к молодому человеку.

Недавно стало известно, что Архип и Мария вновь сошлись. Юноша устроил возлюбленной романтический вечер при свечах, а недавно порадовал девушку фотосессией в лесу. По снимкам с уверенностью можно сказать – чувства между ребятами вспыхнули с новой силой, выглядят они очень счастливыми.

Так, на одном из кадров Архип с особым чувством прижимает к себе вторую половинку прямо посреди дороги. Соответствующую атмосферу влюбленности и волшебства создает томно летящий на дорогу снег.

Ранее и Наташа Королева неоднократно акцентировала внимание, что хорошо относится к выбору сына и приняла Марию как родную. Поддерживает внука и бабушка Архипа – Людмила Порывай. Она познакомилась со Слугиной на начальном этапе отношений юноши и благословила парня на их развитие.