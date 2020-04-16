«Самый лучший»: 18-летний сын Глушко и Королевой похвастался подарком от Слугиной

Между молодыми людьми вновь воцарилась гармония. Сюрприз от девушки на годовщину их отношений с Архипом.

Экс-участница «Дома-2» Мария Слугина порадовала возлюбленного Архипа Глушко вкусным подарком. Напомним, недавно молодые люди воссоединились после четырех месяцев расставания. Тогда в СМИ ходили слухи, что девушка якобы изменяла возлюбленному. Сама Мария рассказывала, что даже после того, как они с Архипом разошлись, ребятам удалось сохранить добрые отношения.

Недавно стало известно, что молодые люди не смогли долго находиться в разлуке и сошлись. Свои отношения ребята сначала закрепили романтичной совместной фотосессией, а теперь Мария решила порадовать возлюбленного сладким. На годовщину девушка преподнесла парню капкейки голубого и белого цветов, отдекорированные ягодами. Два пирожных были дополнительно украшены сердцем и глазури. На них красовалась надпись «Ты самый лучший. Наш день».

Глушко поспешил поблагодарить девушку. Он обнародовал снимок сладостей в Instagram.

«Спасибо тебе огромное, что ты у меня есть», — трогательно написал он.