«Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева

«Самый лучший»: 18-летний сын Глушко и Королевой похвастался подарком от Слугиной

Между молодыми людьми вновь воцарилась гармония. Сюрприз от девушки на годовщину их отношений с Архипом.

«Самый лучший»: 18-летний сын Глушко и Королевой похвастался подарком от Слугиной
Архип Глушко. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Экс-участница «Дома-2» Мария Слугина порадовала возлюбленного Архипа Глушко вкусным подарком. Напомним, недавно молодые люди воссоединились после четырех месяцев расставания. Тогда в СМИ ходили слухи, что девушка якобы изменяла возлюбленному. Сама Мария рассказывала, что даже после того, как они с Архипом разошлись, ребятам удалось сохранить добрые отношения.

Недавно стало известно, что молодые люди не смогли долго находиться в разлуке и сошлись. Свои отношения ребята сначала закрепили романтичной совместной фотосессией, а теперь Мария решила порадовать возлюбленного сладким. На годовщину девушка преподнесла парню капкейки голубого и белого цветов, отдекорированные ягодами. Два пирожных были дополнительно украшены сердцем и глазури. На них красовалась надпись «Ты самый лучший. Наш день».

Подарок Архипу Глушко
Подарок Архипу Глушко/Фото: https://www.instagram.com/grek_grex/

Глушко поспешил поблагодарить девушку. Он обнародовал снимок сладостей в Instagram.

«Спасибо тебе огромное, что ты у меня есть», — трогательно написал он.

Тэги

Архип Глушкодети звездМария СлугинаНаташа Королева и Сергей ГлушкоНовости google
Loading...