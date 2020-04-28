«У меня началась перезагрузка»: Андрей Черкасов поделился впечатлениями от отцовства

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов поделился впечатлениями от первых дней отцовства. Напомним, супруга экс-участника Кристина Ослина подарила Андрею сына 22 апреля. Наследник стал для пары долгожданным – неоднократно Черкасов признавался, что мечтает стать отцом, однако сам мужчина не спешил с женитьбой. Уже будучи телеведущим, Андрей вдруг встретил Кристину, которая появилась на поляне в качестве участницы.

Журналистам Черкасов рассказал, что с появлением наследника очень изменилось его мировосприятие. Сейчас он чувствует себя совсем другим человеком.

«Когда взял сына впервые на руки, у меня началась перезагрузка. Каждый раз, когда смотрю на него, беру на руки – в душе что-то происходит. Я становлюсь добрее, светлее, мудрее. Чувствую себя намного лучше и одухотвореннее», — подметил он для портала «Про Дом2».

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Все время, что длились роды, Андрей находился рядом с Кристиной. Лишь в последний момент он покинул стены палаты, но продолжал дежурить рядом с дверью, чтобы быть уверенным, что все под контролем. Примечательно, что ни телеведущий, ни его жена по-прежнему не рассказывают, как назвали сына, но подмечают – малыш родился немаленький – больше 3 килограммов. Уже сейчас влюбленные планируют рождение второго ребенка. Андрей уверен – следующей обязательно будет девочка.