«Достала булавку и пошла на Ленку»: коллеги рассказали о конфликте Назаровой с Прокловой

В студии передачи «Прямой эфир» обсуждали судьбу советской актрисы Натальи Назаровой. Она живет в нищете в однокомнатной квартире. Близкие с ней не общаются, а сама она еще в 1989 году потеряла работу после того, как получила инвалидность. Неизвестный нанес ей травму, ударив по голове. Личная жизнь звезды кино тоже не заладилась. С мужем она развелась, а детей не хотела. Коллеги рассказали, как артистка перестала со всеми общаться.

«Наташу я знаю давно. Мы познакомились с ней в школе-студии художественного театра. Мы с первого курса учились с ней вместе. Много лет тому назад мы идем и видим Натушу, ну явно Натушу, мы ее знаем. Она немножко как бабка выглядела. Мы подумали, не может быть, она всегда за собой следила. Мы ее позвали, а она повернулась и говорит: „Это не я“. Отвернулась и пошла дальше», — вспомнил Борис Щербаков.

А Татьяна Бронзова отметила, что актриса мало с кем дружила. Она припомнила, как Назарова дружила с Леной Прокловой, но потом между ними пробежала черная кошка. «Когда Лена в этой дружбе не очень поддержала ее, то она стала ей мстить. Она вдруг достала булавку настоящую, иглу какую-то, и пошла на Ленку. Ленка испугалась, все испугались, потому что было ощущение, что она всадит эту булавку в Ленку. Что она сделала? Подошла, а Лена сидела на стуле, она выбила стул из под нее. Лена упала и разбила себе копчик. Лена сказала, что она больше с ней играть не будет, она боится», — поделилась Бронзова.

Также женщина вспомнила, как один из спектаклей, в котором Назарова играла главную роль, не пошел и в итоге актрису «вынули из петли». Тогда артистка отлежалась в больнице. Когда в студию пришла сама 70-летняя Наталья Ивановна, то раскрыла свою версию ссоры.

«Вы знаете, Проклова ведет себя очень непорядочно и не по-актерски. У нее меч и если ей надо родить, а она не рожавшая, то она рубит пополам человека. Вот и все. Поэтому булавка тут ничего не играет. Я защищала себя от нее», — пояснила она.