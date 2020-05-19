«Жадный вельможа»: сказку читает актер «Однажды в России» на ТНТ Денис Дорохов
«Сказки на ночь»
«Жадный вельможа»
Алена Кравец: «На Рублевке все закупились аппаратами ИВЛ и тихо сидят по домам»
Звездные блоги
Звездный гость

Не песней единой: Полина Гагарина открыла event-фирму

Известная певица планирует зарабатывать на проведении мероприятий и семинаров.

Не песней единой: Полина Гагарина открыла event-фирму
Полина Гагарина. Фото: globallookpress.com

Популярная певица и одна из звездных наставниц детского телепроекта «Голос» Полина Гагарина обзавелась новым бизнесом. По сообщению Telegram-канала Mash, звезда стала владелицей компании по проведению PR-мероприятий, семинаров, тренингов под названием «Гагараэвент». Это вторая фирма известной блондинки вдобавок к уже имеющейся ООО «Джейси-Гагараком».

Кстати, на днях появилась информация, что певица рассталась со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым. Сама Гагарина никаких заявлений насчет развода не делает, а вот ее муж заявил, что «официального расторжения брака» у них пока не было.

Как отметила светская львица Алена Кравец, разлад в семье Гагариной и Исхакова возник давно. Вместе они не живут уже два месяца. Если информация подтвердится официально, это будет уже второй распавшийся брак для 33-летней певицы, в котором у нее родилась дочка Мия. У Гагариной также растет 12-летний сын Андрей от первого брака.

Тэги

Гагарина новостиПолина Гагарина
Loading...