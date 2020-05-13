«Не все получилось, как мы планировали»: Эмин Агаларов намекнул на развод со второй женой

Чуть меньше месяца назад 40-летний азербайджанский исполнитель с удовольствием рассказывал об Алене Гавриловой Регине Тодоренко.

40-летний азербайджанский певец Эмин Агаларов намекнул на развод со второй супругой – моделью Аленой Гавриловой. Напомним, еще в конце марта в интервью Регине Тодоренко Агаларов рассказывал, что у них в семье царит гармония: несмотря на обоюдную ревность, Эмину и Алене удается решать многие вопросы полюбовно.

В среду же, 13 мая, Агаларов разместил на страницу снимок со свадьбы с Гавриловой и сопроводил его неоднозначной подписью. В посте Эмин признался, что очень сожалеет обо всем случившемся, но благодарен супруге за рождение дочери Афины.

«К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — высказался он.

больше по теме Эмин Агаларов поделился архивным кадром со своими красавчиками-сыновьями На фотографии ребятам не больше пяти лет.

Примечательно, что Агаларов также закрыл возможность комментирования этого снимка, чем еще больше обеспокоил поклонников семьи.

Поклонники поспешили к Гавриловой с вопросом, что происходит в их семье. Сама Алена попросила дать ей время на раздумие — судя по всему, решение исполнителя стало для нее неожиданностью. Примечательно, что Агаларов выбрал для официального заявления важный для Гавриловой день — сегодня мама Алены отмечает день рождения.