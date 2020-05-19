«В аппетитной форме»: 40-летняя Боня в облегающих шортах позировала на побережье Монако

Виктория Боня год назад переехала жить в Лондон. Телеведущая приобрела там роскошный дом с бассейном, а дочку Анджелину пристроила в частную элитную школу. Однако дождливая погода не понравилась ребенку. В итоге светской львице пришлось вновь задуматься о переезде. Карантин она переждала в Ницце, где живет ее бывший возлюбленный Алекс Смерфит, а на днях девушка вместе с наследницей вернулась в Монако, где раньше и жила много лет.

В последнее время Боня стала активно заниматься своей внешностью, а секреты красоты она раскрывает в специальных онлайн марафонах. Звезда делает массажи лица, профессионально наносит косметику, а также занимается медитацией и йогой. Девушка стремится набрать массу, чтобы постепенно преобразить тело, сделав его рельефным. Первые результаты Виктория продемонстрировала на фоне побережья в Монако.

Она облачилась в топ и облегающие черные шорты. Наряд подчеркнул каждые изгибы ее тела. Боня показала массивные ноги и подтянутый пресс. «Волшебное состояние! После трехдневной медитации, которую я прошла с монахами из Индии в прошлые выходные, есть ощущение, что тело и сознание стало легким..», — отметила светская львица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка в 40 лет. «Фигура, конечно, супер! Так держать», «Ну теперь ни в коем случае не надо худеть! Как раз все очень идеально», «Какая вы классная», «Виктория, вы в аппетитной форме», — прокомментировали пост подписчики.