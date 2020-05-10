«Не смогли адаптироваться к Лондону»: Виктория Боня возвращается в Монако

Виктория Боня объявила о своем возращении из Англии в Монако. По словам девушки, ей и дочери Анджелине от миллионера Алекса Смерфита не понравился там климат, от которого находит тоска.

«Мы так и не смогли адаптироваться к Лондону. Анджелине там не нравится: погода постоянно серая, холодная», — заявила она в личном блоге.

Боня не жалеет о том, что предприняла попытку узнать о жизни в Великобритании поближе. И только там поняла, что ее место – это Монако.

В настоящий момент модель живет именно здесь у отца своей дочери. Родители приняли решение, что самоизоляцию лучше провести в кругу близких. Виктории и дочке Смерфит выделил отдельный дом, который некоторое подписчики блогера тут же приняли за тот, что предназначается прислуге. Модели даже пришлось продемонстрировать его в Сети, чтобы доказать, что он достаточно презентабелен.