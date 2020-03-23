«Есть повод нарядиться»: Боня в сверкающем платье-халате блеснула на юбилее Смерфита

Виктория Боня много путешествует. Недавно она отправилась во Францию, чтобы успеть на день рождения дочери Анджелины. Ради ребенка телеведущая не побоялась оказаться с стране, где большое число зараженных covid-19. Правда, праздник для наследницы на этот раз прошел скромно в семейном кругу.

А накануне у Виктории снова появился повод облачиться в платье. Она не скрывает, что поддерживает общение с бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом. Более того, они вместе решают такие глобальные вопросы, как учеба дочери или переезд в другую страну. В Каннах они проводят время месте. Боня призналась, что побывала на юбилее бизнесмена. По такому случают светская львица даже принарядилась.

На новых кадрах девушка позировала в черном сверкающем платье-халате на запах с глубоким декольте. Она собрала волосы в пучок и сделала нежный макияж. Завершили образ босоножки на шпильке с камнями.

«Сегодня тоже есть повод нарядиться. Алексу сегодня 35 лет! Я считаю, что круглую дату такую нужно обязательно отметить!», — поделилась Виктория.

Многим поклонникам понравился наряд знаменитости. А вот снимками с праздника телеведущая делиться не стала. Она старается беречь своих близких от лишнего внимания. Напомним, что Боня рассталась с Алексом, так как он не разделял ее планы на будущее. Модель очень хотела большую семью, а вот бизнесмен считает, что одного ребенка ему достаточно.