«Привет из 90-х»: Брежнева в облегающем серебристом комбинезоне предстала в гримерной

38-летняя Вера Брежнева, как и многие другие знаменитости, скучает по гастрольной деятельности, командировкам и частым разъездам. На фоне пандемии поп-исполнительнице пришлось снизить свою активность, взяв незапланированный отпуск.

На личной страничке в Instagram возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе поделилась видеороликом из гримерной, представ перед объективом камеры в облегающем металлизированном комбинезоне серебристого оттенка. Образ певицы дополнили лаконичные босоножки.

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«Ах, как хороша», «Чудо-женщина», «Привет из 90-х, у меня тоже где-то есть такой наряд», «Что за штучка эта Вера!», «Ножки очень стройные», «Никогда бы не поверила, что у вас есть взрослая дочь», — такие комментарии появились под свежими кадрами певицы.

В одном из недавних интервью Вера призналась, что она мало времени уделяла дочери, когда та была еще ребенком. На тот момент 19-летняя певица строила карьеру. И просто не могла целиком и полностью посвятить себя материнству. Сейчас Соня живет за океаном. Девушка уже давно обосновалась в Штатах. Она выбрала кинематографические курсы.

Под опекой звездной мамы остается десятилетняя Сара. По словам артистки, она не боится стать молодой бабушкой. Знаменитость напомнила, что и сама довольно рано родила старшую дочку. Вот только Соня, как говорит Брежнева, о создании семьи пока не задумывается. У девушки совершенно другие интересы, ей хочется путешествовать, увидеть мир, получить образование, насладиться свободой.