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«Сам хочу этого»: Дробыш заявил о готовности бороться с Самбурской в суде

Отдавать права на песни продюсер и его команда без отступных не намерены.

«Сам хочу этого»: Дробыш заявил о готовности бороться с Самбурской в суде
Виктор Дробыш/Фото: личный архив

Виктор Дробыш заявил о готовности бороться в суде с актрисой и певицей Анастасией Самбурской. Напомним, в понедельник, 18 мая, стало известно, что начинающая исполнительница подала документы в суд с требованием передать ей права на песни собственного сочинения без необходимости выплаты отступных.

Изначально представители продюсера подметили, что для них намерение Анастасии стало большим сюрпризом, и они не знают, как на это реагировать. Позже же у продюсера и его команды появилась четкая позиция – суду быть. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro Дробыш подметил, что без боя синглы бывшей воспитаннице не отдаст, но расписывать детали процесса не намерен.

«Я сам хочу этого. Она не имеет отношения к музыке. Но больше говорить не буду, иначе она уже окажется на суде», — подчеркнул он.

Самбурская, стоит подметить, пока что от комментариев по этому поводу воздерживается. Намерена ли Анастасия продолжать сольную карьеру, покажет время.

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