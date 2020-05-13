«Пусть лучше стихи продолжает писать»: Дробыш не воспринял всерьез иск от Рыбачук

Продюсер заверил, что с его стороны нарушений не было.

Портала Teleprogramma.pro пообщался с музыкальным продюсером Виктором Дробышем, чтобы узнать его мнение по поводу скандала с поэтессой Анастасией Рыбачук. Напомним, она подала в суд на продюсера, а также на певицу Настасью Самбурскую, за то что те якобы использовали ее стихотворение для песни «Старая» без разрешения автора.

«Пускай подает! — рассмеялся композитор. — Это, наверное, желание попиариться. Пусть лучше стихи продолжает писать. В авторстве она указана. Все, что надо было сделать, я сделал. А все вот это — уже бессовестно. Я пока к этому серьезно не отношусь. Если дело действительно перейдет в суд, буду настаивать, что они — мошенники».

Дробыш поведал, что эту песню ему принес знакомый композитор, с которым они давно сотрудничают (когда-то он же принес продюсеру песню, которая позже стала хитом группы «Тутси» — «Самый-самый»). Вместе мужчины доработали музыку и определили, что новую композицию будет исполнять Самбурская. Дробыш послал коллегу к юристу своего продюсерского центра, чтобы подписать все необходимые бумаги. Тот так и сделал, а вот автора слов на тот момент в городе не оказалось. Композитор заверил, что поэтесса подъедет в другой день и все подпишет.

больше по теме Лолита Милявская подала в суд на автора своих песен Певица не поделила авторские права со своим продюсером Леной Кипер.

Время шло, песня была записана и добралась до релиза, а автор текста так и не объявилась, пока однажды Дробышу не позвонил некий адвокат и не заявил о претензии. Продюсер даже не понимает, что истцы собираются требовать в суде, ведь фамилия истинного автора в бумагах стоит.

«Если эта песня заработала «три копейки», она (Рыбачук, — прим. авт.) свои полторы получит. Поэтому для меня это какая-то новая форма мошенничества», — сказал Виктор Яковлевич.

Он поделился мнением, что поэтесса просто попала под влияние нехорошего человека, который предложил ей воспользоваться ситуацией и «стрясти» деньги с известного продюсера. Как ранее сообщалось, вторая сторона требует с Дробыша полтора миллиона рублей.