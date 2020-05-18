Самбурская подала в суд на продюсерский центр Дробыша

Актриса и шансонье Анастасия Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша. Иск стал вторым для музыкального эксперта за последнее время: ранее свои претензии к Насте и Виктору высказала поэтесса Анастасия Рыбачук. Автор заявила, что знаменитости якобы украли у нее стихотворение и выдали текст за свой. Дробыш тогда охарактеризовал истицу как «сумасшедшую» и заявил, что трек итак оформлен на Рыбачук, а значит, ни о какой краже речи быть не может.

На этот раз, информирует Telegram-канал Mash, на Дробыша подала в суд сама подопечная Самбурская. Она, по предварительным данным, хочет получить от Виктора право владения своими песнями без компенсации. Причиной для расторжения юридических отношений стал результат работы, которым оказалась не удовлетворена знаменитость.

Директор Национальной музыкальной корпорации «Дробыш» Алена Макарова в разговоре с журналистами разъяснила, что пока не знает ничего об иске от Самбурской. В организации о возможном судебном разбирательстве узнали от журналистов.

«Никакой информации у нас нет. Возможно, появится чуть позже», — приводит ее слова Nation News.