«Ой, какое пузико»: Екатерина Стриженова запечатлела поправившегося на карантине мужа

Семья Стриженовых является одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Екатерина и Александр знакомы со школьных лет и поженились, когда стали совершеннолетними. Теперь у них есть две взрослые дочери Саша и Анастасия, а также внук Петр. До карантина влюбленные время от времени выходили вместе в свет. В свои 52 года телеведущая может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом, поэтому любит носить женственные наряды.

А вот супруг Екатерины шесть лет назад похудел на 30 килограммов, пересмотрев свой рацион питания. Теперь по всей видимости, скоро ему снова придется задуматься о диете. Накануне Стриженовы решили приготовить ужин на всю семью. Они коротают время в загородном доме, поэтому Александр запек картошку и грибы на мангале. Жена сняла на видео, как он мастерски управляется с готовкой. На кадрах он предстал в трико и футболке свободного кроя, которая все-же не скрыла набранные килограммы.

«Выходной в череде выходных вылился в запекание картошки с грибами на мангале», — написала артистка.

Одни поклонники стали восхищаться кулинарными навыками Стриженова, а другие обратили внимание на то, что он поправился в самоизоляции. «Ой, какое пузико», «Снова поправился», «Катерина, ну это такая вкуснотища», «Здорово! Как аппетитно!», «Запах даже передается», «Вы такие классные», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что многие звезды поправились за время карантина. Ольга Бузова, Лера Кудрявцева, Кристина Асмус и другие известные персоны ранее признавались, что посиделки дома сказались на их фигуре.