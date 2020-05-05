«Как с обложки журнала»: младшая дочь Стриженовой поделилась редкими фото с возлюбленным

Екатерина Стриженова воспитала двух дочерей. Ее старшая наследница Анастасия уже обзавелась своей семьей. Она подарила маме внука Петра. А младшая дочка Александра поступила в МГУ и теперь радует родителей хорошими оценками. Также девушка занималась танцами и успела сняться в нескольких фильмах. Наследница Стриженовой унаследовала красоту мамы, а изящную фигуру она подчеркивает стильными образами.

В период самоизоляции Екатерина продолжает работать. Недавно она сделала новую стрижку. Ее младшая дочка тоже старается следить за собой. Она учится дистанционно, но это, естественно, не мешает 19-летней девушке наряжаться. А 5 мая она поделилась редкими фото со своим возлюбленным Антоном. Молодые люди встречаются уже около пяти лет. Избранник Саши часто бывает у нее в гостях и всегда становится главным гостем на вечеринках в честь ее дня рождения.

Кадры были сделаны во время одной из вечеринок. На них наследница артистки блистает в кружевном платье с открытой спиной. «Ты, главное, будь всегда самым счастливым! С днем рождения», — лаконично поздравила девушка возлюбленного.

Поклонники пришли в восторг от трогательных фото. Многие пожелали счастья паре. «Такие красивые», «Как с обложки журнала», «Красавцы», «Счастья Антону», «Приятно смотреть на счастливые пары», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что раньше на пальце Саши было замечено кольцо, похожее на помолвочное. Однако родители девушки утверждали, что пока она сосредоточена на учебе и о браке не думает.