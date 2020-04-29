«Все к лицу!»: Екатерина Стриженова в ярком пальто салатового цвета отметилась на улице

Телеведущая опечалена тем, что даже пробежки по утрам в одиночестве не разрешены в период самоизоляции.

Екатерина Стриженова недавно вспомнила, как выглядела 21 год назад. Артистка уже тогда была в браке со своим возлюбленным Александром Стриженовым. Некоторые поклонники поразились тому, что женщина почти не изменилась за минувшие годы. В свои 52 года телеведущая может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. А образы знаменитости стали только изысканнее. Она всегда подбирает женственные и лаконичные образы.

Вот уже месяц Стриженова старается соблюдать режим самоизоляции. Но ей приходится посещать работу, так как она ведет передачу на Первом канале. Время от времени артистка выходит на улицу. На новом снимке она предстала не в костюме и не в платье, а в худи и джоггерах бирюзового цвета, а вот поверх спортивного наряда звезда надела салатовое пальто прямого кроя. Екатерина также не забыла про перчатки и маску.

«Почему мы всегда ориентируемся на тех, кто нарушает?!», — стала негодовать телеведущая. «И вот теперь. Из-за того, что кто-то на майские в большой компании может поехать на шашлыки, мы не даем разрешения утренней пробежке в одиночестве (есть люди, которые без этого вообще не могут жить). И не позволяем матери пройтись с коляской по парку (дети очень плохо спят без воздуха)», — поделилась рассуждениями Стриженова.

А вот поклонники восхитились ее повседневным нарядом. Многие одарили артистку комплиментами. Оценила ее аутфит для портала Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Эклектика, конечно, рулит в наши дни, но в некоторых вопросах я консервативна. Надевать на спортивный костюм пальто, для меня это неприемлемо, даже если это трендовое пальто. В целом прекрасное цветовое сочетание, очень интересное, очень свежее. Красивый сине-зеленый оттенок костюма. Все к лицу!», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.