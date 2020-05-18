«Спасибо мне»: муж Марины Кравец нестандартно поздравил жену с 36-летием

Аркадий Водахов признался, что с появлением актрисы и их общей дочери его жизнь заиграла новыми красками.

Муж резидента Comedy Club Марины Кравец нестандартно подошел к поздравлению жены с 36-летием. Недавно ставший отцом Аркадий Водахов признался, что в столь знаменательный день спешит поздравить в первую очередь самого себя. Продюсер подметил – ему чертовски повезло оказаться в нужном месте и завоевать сердце одной из самых прекрасных женщин на Земле.

«Я счастлив, я горд, я вдохновлен. Спасибо мне за то, что оказался в нужное время в нужном месте. За то, что показался достаточно обаятельным и убедительным. В общем, молодцом», — поиронизировал он.

Не осталась без похвалы от любимого мужа и сама Марина. Аркадий подчеркнул – он искренне старается радовать жену и даже готов шутить ради нее, ведь она очень любит его чувство юмора. Кравец и маленькая дочурка Вероника открыли для продюсера новый этап в жизни, которым он с радостью наслаждается.

«Человек, который подарил мне еще одного самого любимого человека, и любви в моей жизни стало в миллиард раз больше. Спасибо судьбе за то, что она подарила мне такую удивительную тебя. Спасибо за твое уникальное чувство юмора и невероятную нежность. Просто знай, жена… ты — пушка!!! Спасибо тебе за тебя», — подытожил он.