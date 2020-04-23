Марина Кравец вернулась к работе спустя три недели после родов

Недавно ставшая матерью Марина Кравец вернулась к работе. Напомним, комедиантка родила дочь Веронику 4 апреля. На днях она рассказала, что ситуация с коронавирусом пошла на пользу ее семейной жизни: Марина наслаждается общением с девочкой, не задумываясь о других насущных делах.

В воспитании малышки активно помогает ее супруг – Аркадий Водахов. Недавно менеджер обнародовал трогательное фото с супругой и поблагодарил Марину за подаренное ему счастье в виде дочери.

«Наша цивилизация еще не изобрела тех слов, которыми я могу описать свои чувства, которыми я могу сказать тебе все, что должен…», — написал он, обращаясь к любимой.

Судя по всему, долго без работы Кравец находиться не смогла. Единственная женщина-резидент появится в привычном амплуа в эфире Comedy Club уже в пятницу, 24 апреля. Вместе с коллегами Павлом Волей и Гариком Харламовым она устроит россиянам веселый вечер, а также вспомнит свои самые яркие образы и повторит их.

Примечательно, что на днях программа также отметит 15-летие в эфире. Делать это участники будут в онлайне, но в прежнем, полюбившемся зрителю составе.