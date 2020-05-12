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«Несуразная худышка»: Решетова показала, какой была пять лет назад

Позже ее стали обвинять в том, что она сделала пластику ягодиц.

«Несуразная худышка»: Решетова показала, какой была пять лет назад
Анастасия Решетова. Фото Global look press.

Гражданская жена Тимати Анастасия Решетова решилась на откровения в личном блоге. Возлюбленная рэпера рассказала, что не всегда обладала совершенными женственными формами. Еще пять лет назад она была больше похожа на мальчика, чем на девушку модельной внешности.

«Несуразная худышка», — честно охарактеризовала она свою внешность и продемонстрировала фотографию 2015 года. На снимке Решетова действительно поражает своей худобой: невероятно хрупкие плечики,  тонкие ручки, а о наличии бедер можно только мечтать. Однако потом, утверждает Настя, она взяла себя в руки и пошла в спортзал.

Решетова. Фото
Анастасия Решетова. Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Девушка призналась, что теперь ее нередко обвиняют в том, что она увеличила ягодицы с помощью пластического хирурга.

Уважаемые читатели! Настоятельно рекомендуем заниматься спортом только после консультации со специалистами и под присмотром опытных тренеров. Перед тем, как обратиться к пластическим хирургам, также советуем посетить квалифицированных врачей.

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