Карантинный лайфхак: муж Рудковской полакомился хот-догом, не снимая маски

На домашней изоляции Евгений Плющенко вместе со своей возлюбленной то и дело радует поклонников свежими видеороликами, устраивая для них импровизированные челленджи. На этот раз олимпийский чемпион решил поделиться карантинным лайфхаком. Фигурист полакомился ход-догом не снимая маски с лица, сделав для этого прорезь.

«Я тоже такую маску хочу!!» — отметила Яна, по-достоинству оценив лайфхак супруга.

К слову, до этого Рудковская убеждала поклонников в том, что она прибавила в весе. Бизнесвумен дала понять, что собирается сидеть на одном кефире, устроив себе разгрузочные дни.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, муж Яны всем светским раутам предпочитает домашний отдых. Как признался фигурист, для него посещение званых вечеров соотносимо с повинностью. Однако при всей своей «непубличности» Евгений весьма охотно участвует в съемках «карантинных» видеороликов, проявляя смекалку и придумывая новые шутки.

Так, вместе с возлюбленной Плющенко устраивал танцевальный мастер-класс для подписчиков. Олимпийский чемпион исполнил ламбаду в паре с Яной Рудковской, продемонстрировав собственную хореографию. Спортсмен посоветовал подписчикам «танцевать бедрами».

Напомним, что вместе с мужем бизнесвумен воспитывает семилетнего сына Сашу. Наследник Яны Рудковской не только увлекается спортом, отдавая предпочтение фигурному катанию, но и принимает участие в рекламных компаниях, фотосессиях и показах мод, демонстрируя на подиуме наряды от именитых модельеров и известных брендов.