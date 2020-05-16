«Не люблю баранов»: Семенович с огромным ножом в руках порассуждала об участи мужчин

40-летняя Анна Семенович с огромным ножом в руках порассуждала об участи мужчин. Телеведущая не стесняется периодически озвучивать собственные провокационные мысли на тему противоположного пола. Так, в одном из недавних интервью Анна призналась, что считает «нищебродами» тех парней, которые зарабатывают меньше нее. Семенович подметила, что вряд ли выбрала бы себе такого человека в мужья, ведь для нее важно, чтобы глава семьи был статусным и не экономил на себе и супруге.

В субботу, 16 мая, Анна решила приобщиться к кулинарному искусству и призвала на помощь шеф-повара. Специалист обучил певицу разделывать барана, а заодно детально объяснил, как нужно обращаться с ножом. Стоило лишь Семенович взяться за кухонное оружие, как все присутствующие рядом мужчины вздрогнули.

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«Знаете, я очень не люблю баранов в мужском обличии. Поэтому если какой-то баран попадется мне на пути, его ждет такая же участь», — хитро подмигнула она, размахивая клинком над тушей несчастного животного.

Аудитория Семенович поспешила отметить – от такой воинственной Анны может сбежать даже самый смелый мужчина. Некоторые же подчеркнули – артистка открылась для них с новой стороны. Некоторые из мыслей телеведущей девушки берут на вооружение, чтобы впоследствии использовать их при выборе вторых половинок.