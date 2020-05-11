Анна Семенович случайно засветила своего возлюбленного в маске

Актриса и певица проводит с любимым время на даче у родителей.

Певица Анна Семенович в сторис Instagram случайно засветила своего возлюбленного. На кадрах звезда находится в супермаркете. Они с любимым мужчиной купили продукты и решили отправиться на дачу к родителям Семенович. И исполнительница, и ее бойфренд соблюдают все правила на карантине: они в масках.

«Мы в магазине. Скажите, что вы купили?» — обратилась звезда к возлюбленному. При этом она сама же и ответила на свой вопрос. «Мы купили угля, шашлыка, вина и едем за город».

Судя по всему, именно этот мужчина покорил сердце исполнительницы. Ранее певица говорила, что ее любимый мужчина никак не связан с миром шоу-бизнеса. Он бизнесмен. Причем бойфренд Семенович жил больше месяца у нее дома. Компанию влюбленным составлял брат Анны Семенович. Она рассказывала, что ей приходилось готовить для мужчин.

Также в сторис Анна Семенович рассказала, что ей очень хорошо на природе за городом. Она даже успела немного загореть.